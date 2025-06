Nicht nur die Temperaturen werden höher. Auch das Gesundheitsrisiko durch ultraviolette Strahlung steigt.

red/dpa 17.06.2025 - 07:32 Uhr

Wer sich dieser Tage ins Freie begibt, sollte aufpassen: Die Gesundheitsgefahr durch ultraviolette (UV) Strahlung steigt im Südwesten deutlich an. Schon heute liegt die Gefährdung laut UV-Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in weiten Teilen Baden-Württembergs im sehr hohen Bereich. Nur in Regionen in Nordbaden wird sie als hoch eingestuft. Kai-Uwe Nerding vom DWD sagte: „Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich.“