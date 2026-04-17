Die Asiatische Hornisse breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus. Imker und Obstbauern beobachten die Entwicklung mit Sorge. Das heißt aber nicht, dass jedes Nest weg muss.
17.04.2026 - 07:58 Uhr
Die Asiatische Hornisse breitet sich in Baden-Württemberg rasant aus: Die Zahl der gemeldeten Nester hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Umweltministeriums knapp 3300 Nester gemeldet – mehr als doppelt so viele wie 2024. „Von einer weiteren Ausbreitung und einer steigenden Anzahl von Nestern ist trotz zahlreicher Bekämpfungsmaßnahmen auszugehen“, hieß es dazu im Ministerium in Stuttgart.