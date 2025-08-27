Zum ersten Mal seit Beginn der Erhebung im Jahr 2008 sind in Baden-Württemberg die Gesundheitsausgaben im Jahr 2023 leicht gesunken.

red/epd 27.08.2025 - 11:06 Uhr

. Im Jahr 2023 sind die Gesundheitsausgaben in Baden-Württemberg leicht gesunken - und das zum ersten Mal seit Beginn der Erhebung im Jahr 2008. Nach Angaben des Statistischen Landesamts wurden rund 63,3 Milliarden Euro für Gesundheit ausgegeben. Das seien 0,1 Prozent weniger als im Vorjahr, teilten die Statistiker am Mittwoch in Stuttgart mit.