In Baden-Württemberg ist die Gewalt gegen Frauen gestiegen – und es zeichnet sich keine Trendwende ab. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik.

red/epd 29.08.2025 - 11:39 Uhr

. Die Gewalt gegen Frauen in Baden-Württemberg ist gestiegen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zeigt, dass 2024 alleine in Stuttgart 773 weibliche Opfer von Gewaltkriminalität erfasst wurden, gegenüber 737 im Jahr 2023, wie das Innenministerium in einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion schreibt. Mannheim verzeichnete einen Anstieg von 330 auf 365 Fälle und Freiburg von 213 auf 223 Fälle. In Karlsruhe sank die Zahl von 348 auf 285, in Heidelberg von 141 auf 132.