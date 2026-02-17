Sie erpressen und klauen, schlagen - und stechen zu: Unter Kindern in Baden-Württemberg nimmt die Gewalt seit Jahren zu. Innenminister Strobl fordert nun Konsequenzen.
Die zunehmende Gewaltkriminalität unter Kindern bereitet der Landesregierung enorme Sorgen. Im vergangenen Jahr wurden in diesem Kriminalitätsbereich so viele tatverdächtige Kinder bis 13 Jahre registriert wie seit mindestens 20 Jahren nicht, wie das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Insgesamt wurden bei der Gewaltkriminalität 1.243 tatverdächtige Kinder erfasst - vor zehn Jahren waren es noch 456.