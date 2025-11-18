Frostiges Bergland und rutschige Straßen: Bei Villingen-Schwenningen landet ein Auto neben der Fahrbahn. Die Glätte sorgt vereinzelt für Unfälle.

Wegen Glätte hat es im Südwesten mehrere Unfälle gegeben. Dabei seien nach derzeitigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch der Schaden soll sich demnach in Grenzen halten. Wie viele Unfälle es genau gab, war noch unklar. Unter anderem bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen.