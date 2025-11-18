Frostiges Bergland und rutschige Straßen: Bei Villingen-Schwenningen landet ein Auto neben der Fahrbahn. Die Glätte sorgt vereinzelt für Unfälle.

Wegen Glätte hat es im Südwesten mehrere Unfälle gegeben. Dabei seien nach derzeitigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch der Schaden soll sich demnach in Grenzen halten. Wie viele Unfälle es genau gab, war noch unklar. Unter anderem bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Erste Unfälle in Stuttgart: Frost und Glätte am Morgen – so ist die Lage im Raum Stuttgart

Erste Unfälle in Stuttgart Frost und Glätte am Morgen – so ist die Lage im Raum Stuttgart

In der Nacht hatten die Verkehrsteilnehmer in der Region Stuttgart vereinzelt mit Straßenglätte zu kämpfen. In Stuttgart kam es schon zu Unfällen. Was bislang bekannt ist.

Gerade das Bergland war in der Nacht von Frost betroffen. Auch in der kommenden Nacht können die Menschen in Baden-Württemberg laut Deutschem Wetterdienst mit Reifglätte rechnen. In Norden können vereinzelt Schneeflocken fallen.