Verkehrsteilnehmer sollten besonders aufpassen: Unter anderem könnten leichte Niederschläge für Glätte sorgen – und Nebel für schlechte Sicht.

red/dpa/lsw 05.02.2025 - 15:37 Uhr

Auf leichten Schneefall und Sprühregen mit Glatteisbildung sollte man sich vor allem in der Nordhälfte Baden-Württembergs einstellen. Betroffen seien in der Nacht und am Donnerstag Gebiete in Höhe der Schwäbischen Alb und nördlich davon, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Besonders in südlichen Regionen wie Oberschwaben sind ihm zufolge örtlich Nebel und Reifglätte möglich.