Vor vielen Jahren hat ein Ellwanger Landwirt seine Pläne für einen Rinderstall in Rekordgröße eingereicht. Seitdem mahlen die Mühlen von Bürokratie und Justiz. Nun wird er neu planen müssen.

red/dpa/lsw 14.02.2025 - 07:22 Uhr

Seit Jahren liegen die Pläne eines Landwirts aus Ellwangen für den größten Rinderstall in Baden-Württemberg in der Schublade. Da werden sie auch noch eine Weile liegen müssen, denn auch der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat der geplanten Erweiterung des Hofs kein grünes Licht gegeben. Er lehnte den Antrag auf Zulassung einer Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart in einer unanfechtbaren Entscheidung als unbegründet ab.