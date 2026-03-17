Bis zur Bildung einer neuen Landesregierung setzen die Grünen auf Kontinuität im Landtag. Mit dabei im Führungsgremium ist auch der Mann, der wohl am Ende Regierungschef wird.
17.03.2026 - 16:35 Uhr
Nach der Landtagswahl wird die neue Grünen-Fraktion im Landtag in Stuttgart zunächst weiter vom bisherigen Spitzenpersonal geführt. Die Abgeordneten bestätigten Fraktionschef Andreas Schwarz im Amt, teilte eine Sprecherin mit. Auch die restliche Fraktionsführung wurde bestätigt. Mitglied des Vorstands wird demnach zunächst auch Cem Özdemir, der im Falle von erfolgreichen Koalitionsverhandlungen Ministerpräsident werden dürfte.