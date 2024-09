Auf dem Neckar sollen auch deutlich längere Schiffe fahren können. Das zumindest fordern Wirtschaft und Politik in Baden-Württemberg. Der Bund blockiert. Denn das Geld reicht nicht aus.

red/dpa/lsw 10.09.2024 - 14:30 Uhr

Die seit vielen Jahren angestrebte und immer wieder eingeforderte Sanierung und Verlängerung der Schleusen am Neckar scheint zwar weitgehend vom Tisch. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz will sich aber mit der ablehnenden Haltung des Bundes nicht abfinden. Er pocht auf die gesetzlich zugesagte Verlängerung und hält eine bloße Sanierung der vorhandenen Schleusen für nicht ausreichend. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) müsse seine Blockade auflösen, sagte Schwarz in Stuttgart.