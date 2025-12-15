Finanzminister Bayaz warnt: Die Bundesregierung hält an alten Plänen fest, während die Wirtschaft Alarm schlägt. Was er jetzt fordert - und warum er Reformen für überfällig hält.

red/dpa/lsw 15.12.2025 - 19:35 Uhr

Angesichts der wirtschaftlichen Lage hat der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) Zweifel am Kurs der Bundesregierung geäußert. Diese halte an Projekten aus einem Koalitionsvertrag fest, der „gewissermaßen in einer Phase des Schuldenrauschs geschrieben wurde“, sagte Bayaz der „Welt“ (Online: Montag / Print: Dienstag).