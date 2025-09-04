Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: Wo es besonders brenzlig wird – und wann Besserung in Sicht ist.
04.09.2025 - 06:24 Uhr
Vor allem im Südosten und Osten Baden-Württembergs drohen ab dem späten Nachmittag teils unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor bis zu 25 Litern Regen pro Quadratmeter in nur einer Stunde. Lokal könnten es sogar um die 40 Liter innerhalb von drei bis sechs Stunden werden. Auch orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde seien möglich.