Die Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg sind auf die Zielgerade eingebogen. Für die Wirtschaft fordert die IG Metall konkrete Maßnahmen. Was steckt dahinter?
27.04.2026 - 13:51 Uhr
Die IG Metall Baden-Württemberg hat vor einer beschleunigten Deindustrialisierung im Südwesten gewarnt und ein industriepolitisches Sofortprogramm direkt nach Bildung einer neuen Regierung gefordert. Dazu gehöre unter anderem ein „umfassender Zukunftsfonds von mindestens 500 Millionen Euro jährlich, insbesondere für mittelständische Industrieunternehmen“, wie die Gewerkschaft in Stuttgart mitteilte.