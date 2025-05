Wetter in Baden-Württemberg

Erst am Wochenende wird sich die Sonne wieder in Baden-Württemberg blicken lassen. Bis dahin ist das Wetter gemischt.

red/dpa 05.05.2025 - 11:41 Uhr

Die nächsten Tage zeigt sich Baden-Württemberg wettermäßig in zwei Hälften geteilt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) brauchen die Menschen im Norden des Landes keinen Regenschirm mit Temperaturen bis zu 14 Grad. Im Süden sieht es ganz anders aus: Vor allem in Oberschwaben und in der Bodenseeregion fällt Regen, etwa zwei bis drei Liter pro Stunde mit Temperaturen bis zu acht Grad. „Der Regen tut dem Bodensee gut“, sagte ein DWD-Sprecher.