Die EC-Karte eines Gastes funktioniert nicht und er lässt seinen Führerschein als Pfand zurück. Doch der Imbissbetreiber hat Zweifel an der Echtheit des Dokuments.
19.08.2025 - 12:41 Uhr
Im Streit um eine nicht bezahlte Rechnung ist ein Imbissbetreiber einem Gast hinterhergerannt und hat sich auf die Motorhaube von dessen Auto gesetzt. Der Gast sei trotzdem losgefahren – mit dem 49-Jährigen auf der Motorhaube, wie die Polizei mitteilte. Nach rund 200 Meter Fahrt verlor der Imbissbetreiber den Halt und stürzte zu Boden. Er erlitt den Angaben zufolge am Montag leichten Verletzungen.