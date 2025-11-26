Wie gut ist Baden-Württemberg bei der Drohnenabwehr aufgestellt? Innenminister Thomas Strobl sieht sein Land vorn, mahnt aber zu mehr Zusammenarbeit.
26.11.2025 - 06:16 Uhr
In der Diskussion um die Drohnenabwehr in Deutschland mahnt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, dass Bund und Länder Kräfte und Kompetenzen bündeln sowie ihre Fähigkeiten ausbauen. Polizei und Bundeswehr müssten sich schnell eng vernetzen. „Wer hier trödelt, der verliert bei der rasanten Entwicklung im Drohnenbereich den Anschluss“, warnte der CDU-Politiker in Stuttgart. „Deshalb müssen wir das Thema bei der nächsten Innenministerkonferenz im Dezember intensiv besprechen.“