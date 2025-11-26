Wie gut ist Baden-Württemberg bei der Drohnenabwehr aufgestellt? Innenminister Strobl sieht sein Land vorn, mahnt aber zu mehr Zusammenarbeit.
26.11.2025 - 15:42 Uhr
Um das Aufspüren und die Abwehr von Drohnen zu verbessern, muss aus Sicht von Innenminister Thomas Strobl (CDU) Know-how aus Wissenschaft und Industrie zusammengebracht werden. „Und zwar - das ist ein entscheidender Punkt - nicht irgendwann, sondern jetzt, sehr schnell“, sagte er am Stuttgarter Flughafen. „Denn wir müssen Tempo machen.“