Die islamischen Revolutionsgarden wurden von der EU als terroristische Vereinigung eingestuft. Das hat auch Auswirkungen in Baden-Württemberg
01.02.2026 - 06:01 Uhr
Die Einstufung der islamischen Revolutionsgarden als Terrororganisation durch die EU hat auch Auswirkungen auf deren Betätigungsmöglichkeiten im Südwesten. „Wir befürworten ausdrücklich die Einstufung der Iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation“, sagt eine Sprecher des Innenministerium Baden-Württemberg auf Nachfrage unserer Zeitung.