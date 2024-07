Blaue Farbe ist auf einen Gedenkstein und eine Informationstafel geschüttet worden. Sie sollen an die jüdische Deportation nach Frankreich erinnern. Die Stadt Pforzheim erstattet Anzeige.

red/dpa/lsw 22.07.2024 - 13:48 Uhr

Unbekannte haben einen Gedenkstein und eine Informationstafel in Pforzheim nach Polizeiangaben vergangenes Wochenende mit blauer Farbe übergossen. Der Gedenkstein und die dazugehörige Informationstafel in der Nähe des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs sollen an die Deportation von Juden nach Gurs (Frankreich) erinnern. Wie die Stadt mitteilte, wurde die Farbe von den Technischen Diensten der Stadt entfernt.