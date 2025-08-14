Nur 24 Prozent der 2024 in Baden-Württemberg geborenen Kinder hatten unverheiratete Eltern – der niedrigste Wert in Deutschland.
14.08.2025 - 12:03 Uhr
Bei 24 Prozent der Kinder, die 2024 in Baden-Württemberg lebend geboren wurden, waren die Eltern bei der Geburt nicht verheiratet. Das sei der bundesweit niedrigste Wert, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mit. Die höchsten Anteile gab es in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern: Dort wurden 2024 jeweils knapp 56 Prozent der Kinder von nicht verheirateten Frauen geboren. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen lag der Anteil unverheirateter Frauen bei der Geburt jeweils zwischen 52 und 53 Prozent, in Berlin bei 45 Prozent.