Das Gewitterwochenende ist glimpflich ausgegangen. Wie wird das Wetter in der neuen Woche?

red/dpa/lsw 16.06.2025 - 08:51 Uhr

Größere Schäden sind bei den teils heftigen Gewittern und dem Starkregen in Baden-Württemberg ausgeblieben. Die Polizei meldete keine Verletzten. So seien die Einsatzkräfte in Freiburg einige Male wegen umgeknickter Bäume auf den Straßen ausgerückt. In Ulm gab es laut Angaben eines Polizeisprechers drei Einsätze, weil Wasser vom trockenen Boden nicht aufgesaugt werden konnte. In Ravensburg war die Polizei viermal wegen überschwemmten Straßen und einem Blitzeinschlag im Einsatz.