Keine neuen Ermittlungen gegen Polizisten nach Kontrolle in Mannheim

Handelten Polizisten in Mannheim während der Kontrolle eines Mannes unangemessen? Es gibt zwar ein Video, aber ohne Ton. Und es steht Aussage gegen Aussage. Die Staatsanwaltschaft legt den Fall nun zu den Akten.

red/dpa/lsw 25.04.2025 - 12:05 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Mannheim wird in einem Fall um eine angeblich eskalierte Polizeikontrolle nicht erneut gegen die beteiligten Polizisten ermitteln. Das teilte eine Sprecherin der Anklagebehörde mit. In dem Fall geht es um einen jungen Mann, der im Herbst 2023 auf dem Heimweg nachts in Mannheim von der Polizei kontrolliert wurde. Eine öffentliche Videokamera zeichnete das Geschehen auf. Zuvor hatten die „Bild“ und die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet.