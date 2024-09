Nach Messerangriff in Solingen Weindörfer in Baden-Württemberg sollen durch Verbotszone geschützt werden

Nach dem Messerangriff in Solingen am vergangenen Freitag werden die Sicherheitskonzepte auf den Weindörfern in Stuttgart und Heilbronn verschärft. Auch auf dem Oktoberfest steht die Sicherheit im Fokus.