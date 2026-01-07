Im ganzen Land werden Sparhaushalte geschnürt, Kita-Öffnungszeiten gekürzt, Kulturprogramme gestrichen. Wie soll die Politik auf die Schieflage der Gemeinden reagieren?
07.01.2026 - 12:39 Uhr
Angesichts massiver Finanzprobleme bei Städten und Gemeinden sprechen sich vier Oberbürgermeister aus dem Großraum Stuttgart für die Absenkungen von Standards etwa bei der Kinderbetreuung aus. „Wir müssen weg von diesem Gold- und Platinrahmen hin zu der Politik der Vernunft, was bezahlbar ist“, sagte Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) in Stuttgart.