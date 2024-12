Es ist ein hochemotionales Thema - auch im Südwesten: Dürfen Wölfe einfacher abgeschossen werden? Aus dem Europarat kommt grünes Licht.

mmf/dpa/lsw 03.12.2024 - 13:58 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält einen geringeren Schutzstatus von Wölfen für sinnvoll. „Die Rückstufung macht jetzt das Wolfsmanagement händelbar“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. In Niedersachsen habe der strenge Schutzstatus wegen der großen Anzahl an Wölfen zu Problemen geführt.