Koalitionsknatsch im Wahlkampf: Die CDU will den Grünen beim Jagdrecht die Pistole auf die Brust setzen. Der Regierungschef hält inhaltlich von der Idee wenig.
02.12.2025 - 13:36 Uhr
Sollten die Problemtiere Biber, Wolf und Saatkrähe gejagt werden dürfen? Die CDU dringt auf ein schärferes Jagdrecht noch in der auslaufenden Legislaturperiode - Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigt sich aber alles andere als begeistert von dem Vorhaben. Das Thema tauche nicht zum ersten Mal auf, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. „Äußerungen der Spitzenkandidaten im Gefecht des Wahlkampfes sind nicht ein Veranlassungsmodus, um Gesetze jetzt noch auf den Weg zu bringen.“