Baden-Württemberg hat ein neues Logo. Es ähnelt dem traditionellen Landeswappen, soll aber moderner sein. Von den Badensern kommt Kritik - denn Teile des Wappens fehlen.

mmf/dpa/lsw 10.12.2024 - 17:21 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) findet das neue Landeslogo richtig und wichtig - und weist die Kritik aus Baden zurück. „Jeder kann alles, was er möchte, gerne kritisieren“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Man habe sich jedoch von Fachleuten beraten lassen, die wissen, wie man in einer modernen Welt kommuniziere. Logos würden heute eine wichtige Rolle spielen und müssten daher immer mal wieder modernisiert werden. „Das ist jetzt in der digitalen Welt das Richtige“, so Kretschmann.