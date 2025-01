Kretschmann will an Grundschul-Leistungstests festhalten

Schon für die jetzigen Viertklässler soll die Grundschulempfehlung wieder verbindlicher werden. Ein Leistungstest ging allerdings gehörig schief - nun gibt es Debatten, wie man damit umgehen soll.

red/dpa 14.01.2025 - 15:42 Uhr

Trotz massiver Kritik an dem Instrument will Ministerpräsident Winfried Kretschmann am „Kompass 4“-Leistungstest für Grundschüler festhalten. „Wir müssen nicht, weil mal etwas schiefgelaufen ist, immer alles gleich infrage stellen“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart.