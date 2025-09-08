Neben viel Regen wird es in Baden-Württemberg auch kälter. Ab Donnerstag soll es dann aber ruhiger werden.
08.09.2025 - 06:54 Uhr
Die Menschen in Baden-Württemberg sollten ihre Regenschirme einpacken - es wird kühler und vor allem nasser. Am Montagmorgen ziehen von Westen her neue Wolken auf, am Rhein kann es schon erste Schauer oder Gewitter geben, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilten. Landesweit müsse man sich am Montag auf maximale Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad einstellen.