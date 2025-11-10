Die AfD kämpft um Zutritt zu einem Tunnel unter dem Landtag – und zieht deshalb vor das höchste Gericht. Was wie eine Parlamentsposse klingt, hat auch politische Sprengkraft.

red/dpa 10.11.2025 - 13:54 Uhr

– Dicker Streit um eine Unterführung: Der Zoff über die Nutzung eines Tunnels im Stuttgarter Landtag ist bis zum höchsten Gericht des Landes eskaliert. Die AfD-Parlamentarier klagen vor dem Verfassungsgerichtshof gegen die Landtagsspitze, weil sie einen unterirdischen Verbindungsgang zwischen dem Plenargebäude und dem benachbarten Haus der Abgeordneten nur noch in Ausnahmefällen nutzen dürfen. Nun wurde mündlich über den Fall verhandelt – bislang ist aber nicht geklärt, ob die Klage wegen einer abgelaufenen Frist überhaupt zulässig ist. Ein Urteil soll erst später fallen.