Rauchen auf Spielplätzen, an Haltestellen oder im Zoo? Das könnte in Baden-Württemberg bald tabu sein – auch für E-Zigaretten und Shishas. Das plant die Landesregierung genau.
25.11.2025 - 13:26 Uhr
Raucherinnen und Raucher in Baden-Württemberg müssen sich nach dem Willen der Landesregierung auf strengere Regeln einstellen. Das Kabinett verabschiedete eine Reform des Nichtraucherschutzgesetzes, das weitere Rauchverbote in der Öffentlichkeit vorsieht. Nun muss sich der Landtag mit den neuen Regeln befassen.