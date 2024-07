Nach Schätzungen besitzt Baden-Württemberg die größten zusammenhängenden Streuobstbestände Europas. Aber die Zahl der Bäume geht immer weiter zurück. Das Land will dagegenhalten.

red/dpa/lsw 09.07.2024 - 14:33 Uhr

Die Pflege von Streuobstwiesen ist überaus aufwendig, das Klima nagt am Bestand - und der Bagger auf dem Baugebiet nebenan ist der größte Feind. Deshalb will das Land die Pflege und den Verkauf von Obst von den Wiesen mit einem neuen Programm und weiteren Mittel aus dem Haushalt ankurbeln. „Streuobstwiesen sind ein prägender Teil der Kulturlandschaft Baden-Württembergs“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. Vielen Menschen sei aber gar nicht bewusst, welchen ökologischen Nutzen die Wiesen hätten. Ziel der „Streuobstkonzeption 2030“ sei es, den Rückgang der Streuobstbestände aufzuhalten.