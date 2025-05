Eine Imagekampagne des Landes soll die Leistungen der Mittelständler in Baden-Württemberg sichtbar machen. Die damit beauftragte Kommunikationsagentur aus Tübingen hat bei einem früheren Auftrag schon besonderes Aufsehen erregt.

Matthias Schiermeyer 03.05.2025 - 06:00 Uhr

Auf der Internetseite www.megastand.de läuft der Countdown. Noch elf Tage, wird dort am Freitag plakativ angezeigt, bis zum Kampagnenstart für den Mittelstand in Baden-Württemberg. „Er ist alles andere als mittel. Er ist MEGA“, heißt es da neudeutsch. Urheber der Imageoffensive ist das Wirtschaftsministerium. Am 14. Mai will dessen Chefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) mit Vertretern von Dachverbänden und -kammern auf dem Schlossplatz in Stuttgart das offizielle Startsignal geben.