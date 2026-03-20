Ein bisschen Sonne, Wind, Schauer und sogar ein paar Schneeflocken: Das Wochenende wird in Baden-Württemberg eher nichts für Sonnenanbeter – doch ein Tag macht Hoffnung.
20.03.2026 - 06:25 Uhr
Wer am Wochenende draußen unterwegs ist, sollte sich auf wechselhaftes Wetter im Südwesten einstellen – mit Sonne, aber auch einzelnen Schauern und frischem Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte nach einem kurzen Frühlingshoch in Baden-Württemberg einen eher ungemütlichen Mix aus Wolken und Auflockerungen für die nächsten Tage an.