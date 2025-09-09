Prüfung abfotografieren, ins KI-Programm laden und Ergebnisse bekommen - in Zeiten von Künstlicher Intelligenz ist das kein Problem mehr. Was bedeutet das für die Schulen?
09.09.2025 - 12:33 Uhr
Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW braucht es an den Schulen in Baden-Württemberg wegen des Fortschritts bei der Künstlichen Intelligenz neue Prüfungsformen. „In Zeiten von KI sind die bisherigen Formate nicht mehr zeitgemäß“, sagte GEW-Chefin Monika Stein. Das Land müsse seine Lern- und Prüfungskultur weiterentwickeln.