Nach dem Urteil gegen zwei Lehrkräfte wegen des Tods eines Schülers im Schwimmunterricht ist die Verunsicherung groß. Ein Verband fragt sich, ob nun überhaupt weiter Schwimmen gelehrt werden kann.

red/dpa/lsw 07.03.2025 - 11:04 Uhr

Nach dem Urteil gegen zwei Pädagoginnen wegen des Todes eines siebenjährigen Schülers stellt der Lehrerverband VBE den Schwimmunterricht in Baden-Württemberg infrage. „Ist mit Blick auf das erfolgte Urteil der Schwimmunterricht überhaupt noch durchführbar?“, schreibt VBE-Chef Gerhard Brand in einem Brief an Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und mehrere Bildungspolitiker im Landtag. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte die „Südwest Presse“ darüber berichtet.