Frauen verdienen in Baden-Württemberg weiterhin deutlich weniger als Männer – und die Lohnlücke ist zuletzt sogar leicht gewachsen. Was die aktuellen Zahlen zeigen.

red/dpa 26.02.2026 - 14:46 Uhr

– Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Baden-Württemberg hat sich im vergangenen Jahr geringfügig erhöht: Frauen verdienten im Schnitt pro Arbeitsstunde 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Im Jahr zuvor hatte die Lücke 19 Prozent betragen. Zum Vergleich: 2006 hatte der Verdienstunterschied (unbereinigter Gender Pay Gap) noch 26 Prozent betragen.