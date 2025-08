Die Messstationen im Südwesten registrieren in diesem Jahr schlechtere Luftwerte. Bleiben diese hoch, müssen Städte und Gemeinden gegensteuern.

dpa/lsw 02.08.2025 - 14:33 Uhr

Die Schadstoffwerte in der Luft in Baden-Württemberg haben sich im ersten Halbjahr verschlechtert. Wie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und das Verkehrsministerium mitteilten, lagen die Mittelwerte für Stickstoffdioxid sowie Feinstaub höher als in den Vorjahren. Und das sowohl an verkehrsreichen als auch verkehrsarmen Orten - und in Städten ebenso wie auf dem Land.