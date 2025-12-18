Glück per Mausklick: Ein Online-Lottoschein beschert einem Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis 1.077.777 Euro. So viele Millionengewinne gab es dieses Jahr schon im Südwesten.

red/dpa/lsw 18.12.2025 - 15:22 Uhr

Ein Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis hat im Spiel 77 mehr als eine Million Euro gewonnen und ist damit neuer Lotto-Millionär. Der Spieler knackte am Mittwoch den Jackpot der Zusatzlotterie als bundesweit einziger Treffer in der Gewinnklasse 1, wie es in einer Mitteilung hieß. Es ist bereits der vierte Millionengewinn im Spiel 77 in diesem Jahr im Südwesten.