Ein Mann aus dem Raum Überlingen hat in einer angeblichen Fernbeziehung über zehn Jahre hinweg hohe Geldbeträge an eine Frau in Afrika überwiesen. Nun ermittelt die Polizei.

red/afp 04.09.2025 - 15:54 Uhr

Ein Mann aus Baden-Württemberg ist auf eine Liebesbetrügerin hereingefallen und hat binnen zehn Jahren einen sechsstelligen Betrag verloren. Da die Frau angeblich mehrere Schicksalsschläge erleiden musste und finanzielle Unterstützung benötige, übermittelte er immer wieder Geldzahlungen oder Gutscheincodes an sie, wie die Polizei in Ravensburg am Donnerstag mitteilte.