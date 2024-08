Im Jahr 2023 wurden in Baden-Württemberg zwölf Todesfälle auf Behandlungsfehler zurückgeführt, mehr als im Vorjahr. Der Medizinische Dienst erhielt 1.320 Gutachtenaufträge, in 270 Fällen wurde ein Schaden festgestellt.

mmf/epd 22.08.2024 - 12:37 Uhr

Zwölf Todesfälle in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2023 lassen sich laut Medizinischem Dienst Baden-Württemberg auf einen Behandlungsfehler zurückführen. Im Jahr 2022 seien es neun gewesen, im Jahr 2021 14 Fälle, teilte der Dienst in seiner am Donnerstag veröffentlichten „Statistik der Behandlungsfehlerbegutachtung“ mit.