Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, kassiert schon mal Punkte in Flensburg – und ärgert sich. Falls es hilft: Es trifft etliche. Und ein Geschlecht ganz besonders oft.

red/dpa 23.03.2026 - 07:47 Uhr

Wer in Deutschland über eine rote Ampel fährt oder erheblich zu schnell unterwegs ist, der kassiert Punkte. Je nachdem, wie schwer der begangene Verstoß war, können 1, 2 oder 3 davon im sogenannten Fahreignungsregister in Flensburg fällig werden. Einzelfälle sind das keineswegs: Allein aus Baden-Württemberg standen zum Jahresende mehr als 1,31 Millionen Verkehrssünder in den Dateien des Kraftfahrtbundesamts (KBA). Das entspricht einem leichten Anstieg um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus Daten des KBA hervorgeht.