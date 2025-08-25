Opfern von Sexualdelikten und häuslicher Gewalt kann geholfen werden - auch wenn keine Strafanzeige gestellt wurde. In Gewaltambulanzen werden Spuren von Verletzungen dokumentiert.
25.08.2025 - 06:42 Uhr
Sexualdelikte, Körperverletzungen und häusliche Gewalt - in Freiburg und drei weiteren Städten des Landes wird Opfern geholfen, auch wenn sie zunächst keine Strafanzeige gestellt haben. Die Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene an der Uniklinik Freiburg wird zunehmend in Anspruch genommen, wie die Leiterin Ulrike Schmidt auf Anfrage berichtete.