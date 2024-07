Es war die bisher längste Tarifrunde des Groß- und Außenhandels Baden-Württemberg. Nun haben die Parteien ein Ergebnis erzielt. Bei den Gehältern wirkt es weit zurück.

red/dpa/lsw 08.07.2024 - 20:50 Uhr

Nach der mit über 14 Monaten längsten Tarifrunde im Groß- und Außenhandel in Baden-Württemberg bekommen die Beschäftigten mehr Geld. In der achten Verhandlungsrunde erzielten die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi nach übereinstimmenden Angaben in Korntal-Münchingen bei Stuttgart ein Ergebnis.