Das Land stellt von 2027 bis 2031 insgesamt 605 Millionen Euro für Sportvereine bereit. Was die Vereine und Verbände von den 16 Millionen Euro mehr pro Jahr konkret erwarten können.
25.02.2026 - 14:25 Uhr
Das Land Baden-Württemberg und der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) haben den Solidarpakt Sport V unterzeichnet. Demnach stehen Sportvereinen und -verbänden von 2027 bis 2031 insgesamt 605 Millionen Euro zur Verfügung. Die jährliche Förderung steigt ab 2027 um 16 Millionen Euro auf 121 Millionen Euro. Die Einigung stehe unter Haushaltsvorbehalt.