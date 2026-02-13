Warum sind junge Menschen am Steuer besonders gefährdet? Die Statistik zeigt: Raserei und Ablenkung spielen bei tödlichen Unfällen eine zentrale Rolle.
13.02.2026 - 13:31 Uhr
– Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr junge Menschen am Steuer auf den Straßen in Baden-Württemberg ums Leben gekommen als im Jahr zuvor. Nach der neuen Statistik des Innenministeriums starben insgesamt 50 Fahrerinnen und Fahrer im Alter zwischen 18 bis 24 Jahren, das waren 19 mehr als im Jahr 2024. 17 von ihnen verloren ihr Leben, weil sie selbst zu schnell fuhren.