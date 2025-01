Luftnot, Schwindel oder Panikgefühle – die Zahl der Menschen in Baden-Württemberg, die an einer Angststörung leidet, ist gestiegen.

red/epd 28.01.2025 - 11:10 Uhr

Mehr Menschen in Baden-Württemberg leiden an einer Angststörung als noch vor ein paar Jahren. Das hat eine Hochrechnung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) ergeben. So diagnostizierten Ärzte 2008 bei 3,4 Prozent der KKH-Versicherten in Baden-Württemberg chronische Angstzustände. 2023 seien 6,4 Prozent der Versicherten im Südwesten davon betroffen gewesen, teilte die Krankenkasse am Dienstag mit.