Trotz gesetzlicher Vorgaben beschäftigen viele Unternehmen in Baden-Württemberg keine Menschen mit Behinderung. Die Folgen für den Arbeitsmarkt sind spürbar.
28.11.2025 - 06:35 Uhr
Die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg bleibt hoch. Im Oktober des laufenden Jahres warenbereits etwa 17.460 Menschen mit Behinderung ohne Anstellung, über sechs Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, heißt es im jüngsten Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes. Die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Behinderung habe im vergangenen Jahr angezogen und liege bei nunmehr über 9 Prozent.