Trotz sinkender Geburtenzahlen wächst die Zahl der Grundschüler in Baden-Württemberg weiter. Warum ist das so – und wann kehrt sich der Trend um?
01.12.2025 - 12:51 Uhr
In Baden-Württemberg lernen derzeit mehr Kinder als noch vor einigen Jahren – obwohl die Zahl der Neugeborenen seit 2022 sinkt. Im Schuljahr 2024/25 besuchten rund 419.100 Kinder die Grundschulen. Das sind fast 39.000 mehr als noch vor vier Jahren. Und die Prognosen zeigen: Bis zum Schuljahr 2028/29 könnten es etwa 442.700 Kinder werden, unter anderem durch neue Juniorklassen für Kinder mit Förderbedarf.