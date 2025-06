Gewitter ziehen über den Südwesten - und mit ihnen folgenschwere Blitze. Die haben in der Nacht auf Montag die Feuerwehrleute im Land gefordert.

red/dpa 02.06.2025 - 12:57 Uhr

Nach Blitzeinschlägen haben in der Nacht auf Montag mehrere Gebäude in Baden-Württemberg in Flammen gestanden. In Lörrach war am späten Sonntagabend der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten. Die beiden Bewohner hatten das Gebäude noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen können, kamen aber vorsorglich ins Krankenhaus.